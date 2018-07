Felipão é 2º técnico que mais dirigiu o Palmeiras; veja lista dos recordistas

Oswaldo Brandão Foto: Reprodução/Palmeiras

580 Jogos: 341 vitórias, 151 empates e 93 derrotas







Luiz Felipe Scolari Foto: Reprodução/Twitter

408 jogos: 192 vitórias, 111 empates e 105 derrotas







Vanderlei Luxemburgo Foto: Reprodução/Palmeiras

221 vitórias, 81 empates e 67 derrotas







Ventura Cambón Foto: Reprodução/Palmeiras

156 vitórias, 55 empates e 73 derrotas

Rubens Minelli Foto: Reprodução/Palmeiras

250 jogos: 115 vitórias, 86 empates e 49 derrotas



O Palmeiras anunciou a contratação de Luiz Felipe Scolari na quinta-feira (26) após demitir o técnico Roger Machado, depois da derrota para o Fluminense no Maracanã. O gaúcho, que já comandou a Seleção Brasileira em 2001 e 2012, dirigirá o clube pela terceira vez e está a 172 jogos de alcançar Osvaldo Brandão, que totaliza 580 partidas com a camisa alviverde.Confira um levantamento realizado pelode técnicos com mais partidas pelo Palmeiras em toda a história do clube.O nome detornou-se histórico por ser ídolo dos clubes que protagonizam um dos maiores clássicos do país: Palmeiras e Corinthians. Totalizando 580 partidas, o gaúcho foi quem mais acumulou vitórias e títulos nas cinco vezes em que comandou o clube alviverde.Em seu jogo de estreia, em 1945, o Palmeiras venceu oFoi também o principal técnico da chamada "Segunda Academia", em que dirigiu o elenco que contava com Ademir da Guia, Dudu, Leivinha entre outros nomes. Seu último jogo foi em agosto de 1980, em que o time perdeu para Francana-SP, por 1 a 0.Vanderlei Luxemburgo, chamado por alguns torcedores de, assumiu o comando do time quatro vezes em toda a sua carreira profissional. Sua estreia no estrelado elenco patrocinado pela Parmalat em 1993 foi marcada por um empate contra a Ponte Preta, de 2 a 2, porém, o resultado foi positivo na primeira temporada do carioca. Cantada pela torcida e motivo de orgulho da torcida até hoje, o Palmeiras conquistou o título paulista daquele ano com uma goleada em cima do maior rival, Corinthians, por 4 a 0.Garantiu também, em 1993, o Campeonato Brasileiro diante do Vitória e o torneio Rio-São Paulo em cima do rival também. Sua passagem pelo Palmeiras é altamente elogiada pela torcida que acompanhou a "Geração Parmalat". Luxemburgo foi novamente protagonista na conquista do bicampeonato do título Paulista e Brasileiro em 1994.Em sua segunda passagem pelo time, no Estadual de 1996, foi comandante do sistema ofensivo que acabou sendo batizado mais tarde de "ataque dos 100 gols".Em 2008, na última vez que o técnico assumia o comando do Palmeiras garantiu o Campeonato Paulista daquele ano, num período em que o time não desfrutava o sabor da conquista de um título há 10 anos.Vanderlei Luxemburgo foi cogitado pela torcida para assumir o clube pela quinta vez após a demissão de Roger Machado.é o único técnico estrangeiro no ranking e passou pelo time 12 vezes. Seu último jogo com a camisa alviverde contou com uma goleada em cima do Botafogo-SP, por 4 a 1, em fevereiro de 1957.O uruguaio foi tricampeão paulista, conquistando os títulos na sua terceira e oitava presença na direção do clube, este último assumindo o comando no final do Estadual, que já estava praticamente garantido pelo São Paulo.Foi técnico também ao levar a Copa Rio em 1951, e a taça Rio-São Paulo também daquele ano, nomeado hoje como seu melhor momento no Palmeiras.O técnicocoleciona três passagens pelo Palmeiras, assumiu pela primeira vez o comando em 1969, ano em que foi campeão do Brasileiro, único título pelo time em sua carreira.Rubens trabalhava com os times da base do clube paulista ao assumir o futebol profissional, também garantiu o