Federer iniciará temporada na grama em Stuttgart

O suíço Roger Federer, que não joga os torneios no saibro pelo segundo ano consecutivo, inclusive a Roland Garros, iniciará a temporada de grama no torneio de Stuttgart, que começa no dia 11 de junho.

"Sobre a grama, minhas expectativas são extremamente elevadas e estou impaciente para jogar novamente em Stuttgart", afirmou Federer, que nunca conquistou o torneio alemão.

No ano passado, Federer decepcionou no retorno em Stuttgart, com derrota para o alemão Tommy Haas, logo na estreia.