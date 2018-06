Federação mexicana pede fim dos gritos homofóbicos

A Federação Mexicana de Futebol utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (20), para reforçar o pedido aos seus torcedores que parem de entoar gritos homofóbicos durante a Copa do Mundo. A entidade tem tentado - sem sucesso - acabar com uma tradição da torcida que causado prejuízos. No domingo passado, n a vitória por 1 a 0 sobre a Alemanha, em Moscou, torcedores mexicanos no estádio gritaram "puto" (bicha, na tradução em espanhol) quando o goleiro Neuer ia bater o tiro de meta.

"Torcedores na Rússia, evitem a expulsão do estádio e a perda de sua credencial para assistir à Copa. Com este grito, vocês não nos apoiam", informou a Federação pelo Twitter. Junto com a mensagem, a Federação Mexicana colocou o link com as regras de conduta do Mundial.