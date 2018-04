Federação Italiana suspende Bruno Henrique por um ano

Punição é válida apenas na Itália; se caso for à Fifa, poderá ser aplicada no Brasil

O volante Bruno Henrique, do Palmeiras, foi suspenso pela Federação Italiana de Futebol por um ano, por causa da utilização de passaporte falso durante o período que defendeu o Palermo. A princípio, a punição vale apenas na Itália.



Se o caso for levado à Fifa, a situação pode se complicar e até valer em território brasileiro. Para que isso aconteça a entidade que comanda o futebol mundial precisa ser notificada, e depois repassar à CBF.



Até o momento, o jogador está liberado para atuar normalmente pelo Palmeiras, sem nenhuma impeditivo. Em agosto de 2016, Bruno Henrique deixou o Corinthians e foi vendido ao Palermo por R$ 12 milhões. No ano passado, o Palmeiras pagou R$ 13 milhões para contratar o volante.



Fábrica de passaportes falsos

Em abril do ano passado, a polícia italiana desarticulou esquema de fabricação de passaportes europeus falsos. No processo estavam mais de 300 pessoas, entre elas muitos jogadores de futebol do Brasil.