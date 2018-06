Favorita, Espanha enfrenta anfitriã Rússia nas oitavas de final

"Eu acredito que todos na Espanha pensam que são favoritos. Temos que fazer um pequeno milagre. É a partida de nossas vidas. Devemos morrer em campo e mostrar o máximo, dar 100%, porque ai teremos uma oportunidade", afirmou o atacante russo



Já a Espanha fez uma preparação bem feita e chegou forte à Rússia. Às vésperas da estreia, no entanto, a federação demitiu o técnico Julen Lopetegui, que havia anunciado acordo para treinar o Real Madrid depois da Copa. Quem assumiu a equipe em cima da hora foi Fernando Hierro, ex-jogador que já fazia parte da comissão técnica.



Apesar do princípio de crise, a Espanha conseguiu se classificar em primeiro do grupo. O futebol, porém, ficou abaixo do esperado. Foram dois empates (Portugal e Marrocos) e somente uma vitória (Irã).



" São partidas que precisamos jogar sem medo algum. Precisamos ter inteligência e saber jogar contra eles. Vamos jogar contra milhões de russos, contra um estádio lotado", afirmou o brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara.

Uma das favoritas ao título, a Espanha mede forças contra a Rússia, em Moscou, às 11h deste domingo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A Fúria joga como favorita disparada, enquanto a anfitriã aposta na torcida para surpreender.A Rússia entrou na Copa totalmente desacredita. Com a bola rolando, porém, o time da casa conseguiu vitórias importantes, viu seu ataque funcionar e avançou em segundo lugar do grupo, atrás somente do Uruguai.É a primeira vez que a Rússia se classifica ao mata-mata do Mundial depois do fim da União Soviética. Os torcedores russos estão em festa com a campanha e prometem apoio incondiconal na partida. O estádio Lujniki estará lotado.