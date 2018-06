Espaço ficou cheio de russos no início da noite, mas brasileiros e uruguaios também circulavam pelo local durante o dia

A Fifa Fan Fest de Rostov do Don, onde a Seleção Brasileira empatou com a Suíça por 1 a 1 no domingo (17), tem novidades em relação aos mesmos eventos da Copa do Mundo do Brasil, em 2014. Há bem mais atividades esportivas e de entretenimento aos turistas e moradores fãs de esporte.

Há, por exemplo, espaços para rápidas peladas, desde campinhos menores, com foco em atrair crianças bem pequenas, até áreas maiores, com direito a arquibancada. Tem também o clássico totó (ou pebolim) e o futmesa – que mistura futebol, vôlei e tênis de mesa, popular em treinos mais descontraídos de jogadores profissionais, como Neymar e Philippe Coutinho.

Tudo isso é emoldurado por dois pontos turísticos da região: uma roda gigante; e um monumento chamado Memorial Stele, que tem 72 metros de altura e foi construído em homenagem à liberdade nacional. A Fan Fest fica na Praça do Teatro, tradicional espaço para eventos com grande concentração de público em Rostov, e tem capacidade para 25 mil pessoas.

Apesar disso, nesta segunda (18), dia em que a cidade não recebeu nenhum jogo em sua arena e que era esperado que os torcedores procurassem os telões oficiais para assistir às partidas, a área reservada aos turistas e moradores fãs de futebol estava bem vazia, muito abaixo de sua capacidade total.

Mas também, pudera. A cidade de Rostov do Don, com 1,1 milhão de habitantes, segundo o censo de 2012, é bem menor do que a gigante capital Moscou, com 11,92 milhões de moradores. E ainda fica a 1.109 km de Moscou, o que afugentou alguns turistas.

O momento em que o espaço esteve mais cheio no dia foi durante a partida entre Tunísia e Inglaterra, à noite. A maioria dos estrangeiros que circulava pela Fan Fest e pelas charmosas e arborizadas ruas de Rostov era de brasileiros – que ficaram mais um dia para conhecer os poucos pontos turísticos da cidade – ou de uruguaios – que chegaram alguns dias antes da partida contra a Arábia Saudita, na quarta (20).

Os brasileiros que buscaram a Fan Fest nesta segunda (18) ainda encontraram, nos bares oficiais, preços um pouco mais baixos em relação à Rostov Arena. Uma cerveja da patrocinadora da competição, por exemplo, que no estádio chegou a custar 350 rublos (cerca de R$ 20), na Fan Fest não passava de 200 rublos (R$ 11,80). Havia também uma cerveja local russa, que não estava disponível na arena, que saía por 150 rublos (R$ 8,80). Além disso, sem tanto público, não havia filas para comprar. Assim, ao menos, era mais fácil de aproveitar.