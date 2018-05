Falsificação de figurinhas, novo tipo de crime no Peru

A polícia peruana enfrenta uma nova e rara missão na luta contra organizações criminosas: a falsificação de figurinhas e do álbum da Copa do Mundo, cuja demanda explodiu pela participação do Peru no mundial da Rússia-2018.

Uma intervenção contra uma fábrica de impressão clandestina em Lima, onde foram encontradas milhares de figurinhas e de álbuns falsos, se tornou a mais recente operação policial contra esta modalidade de crime.

As máquinas apreendidas permitiam imprimir mais de 6 mil chapas por hora, explicou o delegado de polícia Segundo Mejía. As figurinhas falsificadas estavam prontas para serem comercializadas em pacotes.