Fágner tem lesão na coxa e para por cerca de um mês

Lateral atuou apenas nove minutos na derrota para o Atlético-MG no último domingo (29)

O departamento médico do Corinthians informou, nesta segunda-feira (30), que o lateral-direito Fágner sofreu uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita. Apesar de o clube não ter dado prazo para a volta do jogador, o tempo médio de recuperação deste tipo de lesão varia entre 20 e 30 dias.



Fágner deixou o campo do Independência no último domingo aos nove minutos de jogo, após sentir a coxa em uma arrancada. Ele foi substituído por Mantuan. O lateral está fora dos dois próximos compromissos da equipe, na quarta-feira contra o Independiente pela Copa Libertadores, e no domingo contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro.



Promessa de casa cheia



Na tarde desta segunda-feira, o Corinthians anunciou que já foram vendidos 32 mil ingressos para o duelo contra o Independiente pela Copa Libertadores. As entradas variam entre R$ 69 (meia-entrada da oeste superior) e R$ 228 (oeste inferior).