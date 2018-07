Fagner e Filipe Luís saem do banco contra o México

Os dois laterais foram alçados a titulares da Seleção após lesões sofridas por Danilo e Marcelo

O técnico Tite escalou os laterais Fagner e Filipe Luís para o próximo jogo da Seleção contra o México. Os dois jogadores começaram o Mundial no banco de reserva, mas foram alçados a titulares após as lesões sofridas por Danilo e Marcelo durante a fase de grupos do torneio.



Apesar da recuperação de Danilo, que sofreu uma lesão em um músculo do glúteo durante um treino da Seleção, Fagner continuará em campo devido ao bom desempenho nos jogos contra Costa Rica e Sérvia.



"Fagner tem enfrentamento, é uma de suas características, o um contra um dele é de qualidade. Falei para o Danilo antes do treino de hoje que ele vinha jogando bem, ficou dois jogos fora e o Fagner permanece pelo alto nível de desempenho em dois jogos decisivos", disse Tite em coletiva.



Já Marcelo ainda se recupera de uma dor nas costas que o tirou da partida contra a Sérvia logo no início do primeiro tempo. Segundo o treinador, a intensidade do duelo contra o México, junto ao calor da cidade de Samara, poderiam ser fortes demais para um jogador vindo de lesão, risco que o departamento médico da CBF não pretende correr.



"O Marcelo jogou pouquíssimo tempo (contra a Sérvia). Nos dois dias seguintes, o departamento médico não fez absolutamente nada com ele. Isso me faz ter a conclusão de que ele perde um pouco da velocidade de reação e faz com que fiquemos temerosos para um jogo que possivelmente tenha 120 minutos", explicou Fábio Mahseredjian, preparador físico da Seleção.



Já Tite disse que a inclusão de Marcelo nessas condições não é possível em um jogo decisivo. "Falei com o Marcelo. Numa situação normal, ele jogaria. O que não pode é o técnico colocar um atleta em situação de insegurança em um jogo desse. Eu disse a ele como é legal ter um cara que foi para o campo, ele quer participar. Mas me foi colocado que ele teria 45 ou 60 minutos de tempo de segurança", explicou.