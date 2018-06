Fagner comenta choro de Neymar: 'passou um filme na cabeça dele'

Lateral falou sobre pressão sobre a Seleção Brasileira na Copa e boa atuação contra a Costa Rica

A imagem do choro de Neymar após o gol marcado na vitória sobre a Costa Rica na última sexta-feira (22) foi um dos momentos mais marcantes da segunda partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Após se lesionar a pouco tempo do Mundial, o lateral-direito Fagner se identificou com o choro do camisa 10.



"Imagino tudo o que o Neymar passou. Eu tive uma lesão a duas semanas da Copa e tive uma dúvida se poderia estar aqui. Acredito que cada ser humano reage de uma forma diferente, a dele foi de extravasar. Ao mesmo tempo, eu me senti muito emocionado e feliz, por 54 dias atrás, ter o risco de não estar na Copa do Mundo por uma lesão. A gente sabe o que cada atleta passou para estar aqui. É muito difícil você falar do choro dele, acho que passou um filme na cabeça dele depois de tudo o que ele passou poder estar numa Copa do Mundo de novo. A gente fica muito feliz de poder estar aqui e isso faz com que a gente fique cada vez mais forte", disse o jogador do Corinthians.



O camisa 22 encarou a pressão como algo natural por tudo aquilo que a Seleção fez nesse período de preparaçaõ para o Mundial e acredita que ainda há espaço para melhora na equipe.



"A pressão existe por tudo aquilo que fizemos la atrás.Você acaba gerando uma expectativa muito boa e gera essa pressão. Nós estamos satisfeitos com o desempenho, mas sabemos que temos margem de melhora e quando você tem essa margem, isso te deixa entusiasmado. Porque no decorrer da competição você vai melhroando a cada jogo", afirmou o lateral.



Depois de ganhar a oportunidade na vaga de Danilo, que se machucou na véspera da partida contra a Costa Rica, o jogador avaliou sua atuação e falou sobre as comparações de seu estilo de jogo como de Daniel Alves.



"Primeiro é um motivo de muita felicidade estar aqui representando meu país numa Copa do Mundo. A minha busca é sempre melhorar a cada dia, estar bem e, se Deus quiser, deixar meu nome na história. É difícil me comparar ao Daniel. Eu procurei fazer o que eu estou acostumado a fazer no meu clube. Fiquei muito feliz com o decorrer do jogo. A tendência é eu, como sou um cara chato que me cobro bastante, é ir melhorando", avaliar Fagner.



Ao ser questionado se ele largava atrás do resto dos companheiros por atuar no futebol brasileiro e enfrentar adversários de menor qualidade técnica, o lateral do Corinthians discordou.



"Isso não me preocupa. O nível de enfrentamento na Seleção, nos treinos, me tranquilizar. Possibilita enfrentam qualquer adversário. Douglas Costa, Willian, Neymar, Taison... Isso te prepara para qualquer situação durante o jogo", afirmou o camisa 22.