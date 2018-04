Fabuloso está de volta

Luis Fabiano iniciou o processo de recondicionamento físico e passou por testes e exames. Lesionado, o jogador está em recuperação desde que saiu do Vasco e, caso seja aprovado nos exames, deverá permanecer no clube até o final do ano e disputar a Série B.

A Ponte Preta volta a campo no próximo sábado, 28, jogando em casa, no Majestoso, contra o Londrina, pela Série B do Campeonato Brasileiro.Após vencer o Criciúma, em Santa Catarina, por 1 a 0 no último sábado (21), o time tem até sexta-feira para intensificar os treinos.A grande novidade desta semana foi a apresentação do centroavante Luis Fabiano, o Fabuloso, como novo reforço. O jogador que iniciou a sua carreira profissional pela Ponte, em 1998, retorna ao time após ter jogado pelo Rennes, da França, Porto, Sevilla, São Paulo, Tianjin Quanjian, da China e, mais recentemente, pelo Vasco da Gama.