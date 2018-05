Fabinho é o novo reforço do Liverpool

Dois dias após perder o título europeu, clube inglês contrata jogador brasileiro, que estava no Monaco

O brasileiro Fabinho, desde 2013 no Monaco, entrou em acordo para se transferir para o Liverpool, anunciou nesta segunda-feira o clube francês no Twitter. O valor da transferência seria de € 50 milhões e o jogador assinou contrato por cinco anos.



Fabinho, que começou a carreira como lateral-esquerdo e se tornou meia, defendeu a Seleção Brasileira em quatro jogos. Pelo Monaco, disputou 233 jogos em cincos temporada e anotou 31 gols.



Pouco após o anúncio do Monaco, o Liverpool publicou um vídeo em que é possível ver o brasileiro vestindo a camisa de seu novo clube e a mensagem "Bem-vindo ao Liverpool, Fabinho!".



"Realmente estou muito feliz com esta transferência. É algo que sempre quis", declarou o jogador ao site do Liverpool. "Quando um clube desta tamanho vem te contratar, você não deve pensar muito", completou.



Trata-se da primeira contratação do Liverpool do técnico Jurgen Klopp para a próxima temporada e o anúncio acontece apenas dois dias após a derrota do clube na final da Liga dos Campeões para o Real Madrid.