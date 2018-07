Experiente Colômbia desafia juventude inglesa

Com time jovem e rápido, nova seleção da Inglaterra enfrenta os sul-americanos na última partida das oitavas de final

No último confronto das oitavas de final da Copa do Mundo de 2018, Colômbia e Inglaterra se enfrentam, nesta terça-feira, às 15h, na Arena Spartak, em Moscou.



O embate coloca frente a frente jovens jogadores ingleses que disputam, em sua maioria, seu primeiro Mundial, contra a geração colombiana responsável pelo melhor resultado da seleção sul-americana na história das Copas. O vencedor enfrentará nas quartas de final o ganhador do duelo entre Suíça e Suécia.



Após ampla renovação da equipe, a jovem Inglaterra tenta encerrar o incômodo tabu de 12 anos sem vitória em mata-mata do Mundial. Em 2010, o país caiu para a Alemanha nas oitavas de final por 4 a 1, já em 2014, os britânicos não conseguir nem avançar da fase de grupos.



"Os jogadores estão ansiosos. Esse tipo de jogo é o que conta, o que importa. Já caímos nessa armadilha quando ficamos cômodos e as coisas não saíram da forma esperada. Teremos um rival de muito talento e teremos que jogar com perfeição para ganhá-los", disse o técnico inglês Gareth Southgate.



Artilheiro da Copa com cinco gols, Harry Kane, de 24 anos, terá companhia do rápido Sterling, de 23 anos, no comando de ataque. No meio de campo, mais uma dupla jovem cuida da armação da equipe, Dele Alli, de 22 anos, e Lingard, de 25.



A já experiente equipe colombiana conta com uma base parecida com a do time que alcançou as quartas de final na Copa de 2014, seu melhor resultado na história.



Artilheiro do último Mundial com seis gols, James Rodríguez ainda é dúvida na partida. Após sentir incômodo na panturrilha esquerda na partida contra o Senegal, o camisa 10 não teve lesão detectada mas segue como um ponto de interrogação. "Não tem nenhuma ruptura grande, nada grave. Ele evoluiu muito. Esperamos que possa jogar", revelou o treinador José Pékerman.



Histórico

Ingleses e colombianos se enfrentaram uma vez na história do torneio, em vitória inglesa por 2 a 0, na primeira fase da Copa de 1998.