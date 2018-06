Exames não detectam lesão na perna de James

Relacionado Surto de gripe afeta a seleção do México

O resultado da ressonância magnética realizada na perna direita do meia James Rodríguez deixou os colombiano mais otimistas. O exame não detectou nenhuma lesão na panturrila do jogador do Bayern de Munique. Apenas com cansaço muscular, o jogador pode seguir na equipe nas oitavas de final da Copa do Mundo.James ficou de fora do time titular na estreia da Colômbia no Mundial contra o Japão por conta de dores musculares na perna esquerda. Na última quinta-feira, o jogador deixou o duelo contra Senegal ainda no primeiro tempo sentindo dores na outra perna.Líder do Grupo H da Copa do Mundo, a Colômbia tenta uma vaga nas quartas de final na próxima terça-feira (3), contra a Inglaterra, às 15h, no estádio do Spartak, em Moscou.