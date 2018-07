Ex-River Plate é assassinado em boate na Argentina

O goleiro Facundo Espíndola tinha 25 anos e atualmente não defendia nenhum outro clube

O goleiro Facundo Espíndola foi assassinado em uma boate no centro de Hurlingham, localizado na região metropolitana de Buenos Aires. Segundo o jornal argentino "Olé!", o jogador foi esfaqueado após uma discussão que começou na porta da casa noturna e continuou no estacionamento. A tragédia aconteceu no último domingo (22).



O principal suspeito é o jogador Nahuel Oviedo, que atualmente defende o Atlético San Telmo, ainda segundo a imprensa local, o atacante foi preso e capturado logo após tentar fugir de carro junto ao cúmplice. Os dois foram acusados de homicídio simples.



Oviedo possui antecedentes criminais, em 2011, foi condenado a três anos de prisão por roubar uma casa e em 2013 foi detido por agressão à uma policial mulher.



Espíndola não defendia nenhum clube no momento, porém foi revelado nas categorias de base do tradicional time argentino Chacarita Juniors e também River Plate e Lanús. Teve sua primeira participação como jogador profissional no clube Almagro, em Buenos Aires e ficou lá por três anos.



Em 2017, juntou-se à equipe do Atlético Uruguay, que deixou uma mensagem de apoio à morte do goleiro.