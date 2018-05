Ex-presidente da UEFA afirma trapaça na Copa de 98

Coupe du Monde 98 : la "petite magouille" de Platini pour que France et Brésil s'évitent jusqu'à la finale > https://t.co/UksyybrYSn pic.twitter.com/9wbjnv4pEl

— France Bleu Sport (@francebleusport) 18 de maio de 2018 Pelas regras da FIFA, França e Brasil seriam cabeças de chave e poderiam cair em qualquer um dos oito grupos. Segundo Platini, houve um esquema para a seleção brasileira cair no grupo A e o time anfitrião no grupo C, desta maneira, os times não se encontrariam antes de uma possível final.Platini ainda conta que esta não é a primeira vez que ocorre adulteração no sorteio de uma Copa do Mundo. "Você acha que os outros não fazem o mesmo por suas Copas?" disse "Brasil e França na final era o que todos sonhavam".A final acabou ocorrendo como planejada e o Brasil perdeu da França por 3 a 0, com dois gols de Zidane. Foi o único título francês em um torneio mundial.