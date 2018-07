Everton oficializa contratação de Richarlison

Atacante brasileiro se torna a contratação mais cara do time azul da terra dos Beatles e chega falando em Seleção Brasileira

Na tarde desta terça-feira, o Everton anunciou a contratação do atacante brasileiro Richarlison, por 56 milhões de euros. O jogador, que chega para substituir Wayne Rooney, se tornou a compra mais cara da história do clube de Liverpool. A chegada do técnico Marco Silva, que trabalhou com o atacante no Watford na última temporada, foi fundamental para a transação.



"Quero fazer muito sucesso no Everton. Vai ser importante. O Marco Silva é um cara que se tornou um pai para mim no Watford. Criei uma amizade muito boa com ele. Espero mostrar meu talento porque o Everton está apostando em mim. Pretendo honrar essa camisa e mostrar dentro de campo para que eu vim", disse o atacante.



Depois de fazer parte da Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria em 2017, Richarlison é tido como uma das grandes apostas para o ataque canarinho nos próximos anos. O jogador sonha em conseguir boa atuações em seu novo time para chegar à Seleção principal.



"Eu me desenvolvi muito jogando no Watford e espero que aqui possa me ajudar a ser convocado para a Seleção Brasileira principal", afirmou Richarlison.



O Fluminense, clube no qual o atacante jogou antes de se transferir para o Watford, tem direito a R$ 17 milhões pela transação. Richarlison assinou contrato de cinco anos com o Everton e vestirá a camisa de número 30.