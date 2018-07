Everton Felipe volta a ser opção para o Sport

O meia Everton Felipe, que estava fazendo um fortalecimento muscular na região do joelho operado desde o dia 9 de julho, foi liberado para treinar novamente com o elenco do Sport, nesta quinta-feira (20). Com isto, o atleta se torna opção para o técnico rubro-negro, Claudinei Oliveira, e pode atuar no jogo contra o Fluminense, neste domingo (22), às 16h,na Ilha do Retiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.









Após a derrota para o Ceará, na volta da Série A, os atletas do Sport se reapresentaram na Ilha do Retiro, nesta quinta-feira (19). Quem participou da partida da última quarta-feira (18), na cidade de Fortaleza, realizou exercícios regenerativos.



Um pequeno circuito foi montado dentro do vestiário rubro-negro no intuito de recuperar os atletas. Já quem não viajou participou de um treinamento com bola no campo principal da Ilha. Os atletas utilizaram metade do campo e trabalharam finalização e toques rápidos.



O Sport apresentou os novos uniformes na inauguração da parceria com a norte-americana Under Armour, na tarde desta quinta (19), no Museu do Cais do Sertão, centro do Recife. O desenho das camisas segue a tradição do clube. O primeiro padrão é o tradicional vermelho e preto com listras horizontais. O detalhe fica para os meiões no mesmo estilo.



Já o segundo uniforme voltou a ser branco após três anos e ainda há uma marca d’água de um leão. Nele, os shorts e meiões também seguem a mesma linha com detalhes pretos. Os goleiros, por sua vez, ganham camisas nas cores amarela e verde. Em campo, a estreia acontece na partida contra o Fluminense, próximo domingo, na Ilha.



Os novos uniformes do Sport Club do Recife, em parceria com a Under Armour, estarão à venda no site da marca (www.underarmour.com.br), brand houses (São Paulo e Rio de Janeiro), lojas do Clube (online e física), Centauro e Netshoes.



Por outro lado, o Leão tem uma ausência confirmada para o próximo jogo. Já vetado pelo departamento médico rubro-negro, o zagueiro Ernando sofreu uma luxação em um dos dedos do pé direito e pode ficar até quatro semanas sem jogar.Zagueiro se lesionou na partida de quarta-feira (18) diante do Ceará. Apesar de nenhuma fratura ter sido encontrada, o DM aguarda a evolução do quadro do atleta nos próximos dias, mas estima que ele fique afastado por um período de três a quatro semanas.