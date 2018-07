Everton Felipe está perto de deixar Sport pelo Flamengo

A negociação voltou a avançar nesta terça-feira e o meia chegou a apagar post em que afirmava que o Sport era o campeão brasileiro de 1987

O meia Everton Felipe está perto de sair do Sport tendo o Flamengo como destino. O clube carioca está em negociações avançadas para adquirir os 45% dos direitos econômicos que o Leão da Ilha tem sobre o jogador de 21 anos. Mais 20% pertencem ao atleta e os demais 35% do banco BMG. Uma das pistas de que a negociação estaria caminhando foi que o atleta apagou de uma rede social, nesta terça-feira,um post com uma foto em que afirmava que o Sport era o campeão brasileiro de 1987, utilizando ainda as hashtags #ÉMELHORACEITAR e #87ÉNOSSO, dando a entender que não quer confusão com a torcida do Flamengo.



O contrato dele com o Leão vai até o final de 2022. Ao todo, ele esteve em 124 jogos pelo Rubro-negro e oito gols marcados, sendo um deles na final do Campeonato Pernambucano de 2017, que deu o título ao Sport.





Antes do Flamengo, o Vasco chegou a fazer uma proposta para ter o atleta. O desejo do Alvinegro era ter Everton Felipe por um empréstimo de dois anos, sem qualquer contrapartida financeira. Em troca, o time que hoje é comandado por Jorginho ofereceu o atacante Paulo Vitor com o pagamento dos salários do jogador, não gerando despesa para o Sport, que negou a proposta.