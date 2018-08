Everton Felipe é anunciado no São Paulo

Clube do Morumbi acertou empréstimo com opção de revelação do Sport

O São Paulo anunciou nesta terça-feira (7) a chegada do meia-atacante Everton Felipe, 21 anos, ao Morumbi. Revelado no Sport, o atleta chega à capital paulista por empréstimo até o fim do ano com valor de compra fixado.



Além do valor estipulado, o Leão receberá o atacante Morato, pouco utilizado pelo clube paulista, por empréstimo até o final da temporada como parte do negócio. Caso o São Paulo exerça o poder de compra no final do ano, a equipe terá 40% dos direitos do jogador. Esse é o terceiro reforço do clube tricolor nesta janela de transferências.



Everton ainda terá que passar pelos exames médicos antes de assinar o contrato com o São Paulo, o que deve ocorrer nesta quarta-feira (8). O jogador de 21 anos é o terceiro reforço do Tricolor após a Copa do Mundo da Rússia – o lateral-direito Bruno Peres e o meia-atacante Joao Rojas também chegaram neste período.



Sem jogar desde junho, quando completou seu 6º jogo pela equipe pernambucana no Campeonato Brasileiro, o meia-atacante iniciou a carreira nas categorias de base do Sport e fez a sua estreia como profissional do Leão em 23 de janeiro de 2014. Foi emprestado ao Internacional e também brilhou na base do clube gaúcho até o final de 2015. Após a passagem pelo Sul, que deu mais bagagem ao armador, retornou ao Recife e se firmou no time principal do Sport.



Com a camisa rubro-negra, ele disputou 124 partidas e marcou oito gols. Foram dois títulos conquistados no período: Copa do Nordeste de 2014 e o Pernambucano de 2018, além de ter sido convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, em 2016, durante o período preparatório para o Sul-Americano da categoria.