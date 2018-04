Everton é apresentado no São Paulo

O atacante Everton foi apresentado na tarde desta quarta-feira (18) no Centro de Treinamento do São Paulo. Contratado junto ao Flamengo na última terça-feira por R$ 15 milhões, o atleta vestiu a camisa 18 da equipe paulista.Ao lado do presidente do clube do Morumbi Carlos Augusto de Barros e Filho, o Leco, e do gerente de futebol Raí, o atleta de 29 anos explicou porque foi a favor da transferência "vi que o meu ciclo no Flamengo estava acabando e a proposta foi muito boa, conversei com a diretoria e acredito que o São Paulo vai disputar títulos igual o Flamengo", declarou.Everton assinou contrato de três anos com possibilidade de renovação por mais um. Em 2017, defendendo o Flamengo, o atacante marcou 10 gols e deu 13 assistências."O São Paulo tem um time forte, vi eles jogando na Copa Sul-americana e a equipe foi muito bem e tem um grande treinador. Vou me encaixar em algum lugar ali", disse o atleta, que já iniciou os treinamentos no novo time mas ainda não poderá ficar a disposição para o jogo contra o Atlético-PR, na quinta-feira (19), pela 4ª fase da Copa do Brasil.