Maioria preferiu acordar um pouco mais tarde e assistir a vitória no próprio sofá

O final de semana foi estendido meio período para a maior parte dos brasileiros por conta da partida entre Brasil e México pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Na manhã desta segunda-feira (2), bares e casas de shows abriram as portas para os torcedores, que não se empolgaram em sair de casa mais cedo para assistir a vitória de 2 a 0 da Seleção Brasileira. Para tentar tirar os brasileiros do sofá antes do expediente, uma casa de shows da capital paulista apostou na contratação de uma dupla sertaneja e na instalação de quatro telões no salão. O horário, no entanto, acabou atraindo pouca gente, a maioria estudantes de férias escolares.



"Não viemos nem por causa da Copa, mas pelo show. Minha sobrinha é fã do Zé Neto e Cristiano, que tocou aqui hoje, e não foi autorizada a entrar em uma apresentação deles no Juventus, há uns dias atrás, porque ela é menor de idade. Hoje ela está realizando o sonho dela e de forma melhor, pois não tem muita gente e ela conseguiu ver eles de pertinho", afirma Eliene Ferreira, que foi acompanhar a sobrinha de 15 anos.



A apresentação também foi o que entusiasmou um grupo de universitárias presente. "Minha amiga chamou, achei legal, estou de férias, vamos torcer, vem hexa. Claro que o show conta mas vim mesmo pelo jogo. E só não vamos beber álcool porque aqui só tem cerveja, a gente queria tequila", brinca a estudante de jornalismo Emanuelle.



Um dos poucos que ousou começar o dia bebendo cerveja foi o enfermeiro Samuel Pereira. "Eu estava de folga e meus amigos me falaram sobre esse evento e eu acabei vindo. Eu estaria de plantão mas troquei para poder ver o jogo. Gosto muito de Copa. O Brasil tem seus problemas, enfrenta muitas dificuldades, mas como estamos na Copa do Mundo, a gente dá uma esquecida desses problemas e foca um pouco no esporte, que além de prazeroso, é bom para a saúde. Eu sempre gostei de futebol e esse momento é de reunião e de curtir os amigos", contou o torcedor.



Quase escondida no canto da arena principal da casa de shows, em um ângulo pouco favorável para assistir com detalhes os gols de Neymar e Firmino, a estudante de direito Letícia Teixeira aproveitava a luz do telão para tirar foto com a amiga.

"Não sou muito fã de futebol no dia a dia, acompanho pelas redes sociais. Mas Copa do Mundo é um evento, né? Tem que vestir a camisa e torcer pela Seleção. E está sendo divertido porque as piadas nas redes sociais estão muito engraçadas. Melhor Copa", afirma Letícia, vestindo uma camisa onde se lê "Tite é melhor do que Guardiola", em inglês.