'Europa deve votar no Marrocos', diz presidente da CAF

O presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Ahmad Ahmad, pediu para as federações europeias votarem em Marrocos, candidato a sede da Copa do Mundo-2026.

"Nós pedimos para a Europa que votem em nós. Votaremos em vocês na próxima vez. Está claro, é a democracia", revelou o dirigente de Madagascar, que preside a CAF desde março de 2017. "Fusos horários, distância, torcedores... É uma questão de interesse para a Europa", avaliou antes de acrescentar que os europeus "não precisam de visto para visitar o Marrocos".

"Por tudo isso, acreditamos que a Europa deve votar no Marrocos", concluiu Ahmad.

A Federação Francesa de Futebol já anunciou seu apoio à candidatura marroquina, que compete contra o projeto comum entre Estados Unidos-Canadá-México.

Se a Copa do Mundo de 2026 for organizada no Marrocos, será a segunda vez que um país da África sedia o torneio, depois da África do Sul em 2010.

Marrocos já perdeu quatro vezes a corrida para sediar o evento (1994, 1998, 2006, 2010).

As 207 federações membro da Fifa vão escolher a sede da Copa do Mundo 2026 no dia 13 de junho, em Moscou, às vésperas do início da Copa do Mundo da Rússia.