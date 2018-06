Eufórico, Peru estreia com a Dinamarca

Técnico Gareca resolveu adotar mistério e não confirmou a presença de Guerrero entre os titulares do Peru, que iniciarão a partida

Em seu retorno à Copa após 36 anos de ausência, o Peru encara Dinamarca, neste sábado (16) às 13h, em Saransk, pelo grupo C do torneio mundial. Para o duelo, os peruanos poderão contar com seu principal jogador e capitão, Paolo Guerrero, que poderá participar do Mundial apesar da suspensão por doping.



Com a sequência de 15 jogos sem perder, a melhor da história do país, o Peru é candidato à surpresa da competição. Aproximadamente 40 mil torcedores acompanharão a seleção, uma das maiores delegações de torcedores no torneio.



A seleção peruana não parte como favorita no grupo, protagonismo que cabe à França, atual vice-campeã europeia e uma das principais candidatas ao título da competição ao lado de Alemanha, Espanha, Brasil e Argentina.



"Quem precisar jogar vai deixar a vida pela seleção e para representar seu país. Se marcar, vou gritar ate que o povo do Peru me escute", disse Edison Flores, representando o sentimento de um grupo que chega eufórico para a disputa da competição.



Um resultado ruim diante dos dinamarqueses pode complicar as chances do Peru, que quer fazer história apos três décadas de ausência.

Craque dinamarquês

A Dinamarca conta com o meia Christian Eriksen para tentar avançar na competição, mas quer mostrar que não depende apenas do craque do Tottenham, que volta disputar uma Copa após oito anos. Na África do Sul-2010, Eriksen foi o jogador mais jovem do torneio.