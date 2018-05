Estudo da FGV coloca Brasil como favorito ao título

Seleção de Tite tem 21% de chances de ganhar a Copa; em 2014, o Brasil tinha 28% e caiu na semifinal

Estudo desenvolvido pela Escola de Matemática da Fundação Getúlio Vargas mostrou que o Brasil é favorito para ganhar a Copa do Mundo de 2018. Para chegar a essa conclusão foram observados os gols marcados e sofridos em cada partida das 207 seleções filiadas à FIFA nos últimos quatro anos.





"Neste ano, a Seleção Brasileira tem 21% de chances de ganhar a Copa do Mundo de 2018. Logo em seguida, vêm a Espanha, com 13%, e a atual campeã, a Alemanha, tem 11%", explica o professor da FGV, Moacyr Alvim, que coordenou o estudo com o professor Paulo Cezar Carvalho.



O professor assegura que a partir dos dados da força de ataque e defesa de cada equipe, foi possível simular o confronto entre as seleções. "É muito mais provável que o Brasil vença o seu primeiro jogo contra Suíça, mas há probabilidade baixa da vitória da equipe europeia. Não é possível inserir na modelagem o imponderável e as surpresas do futebol", destaca Moacyr.





Alvim aponta que os números da Seleção poderiam ser melhores. No entanto, a fase de derrotas no comando do ex-técnico Dunga fez com que as probabilidades brasileiras ficassem mais reduzidas.



"Vale ressaltar que na Copa de 2014 o Brasil também era favorito com 28% de chances de levar a taça e não ganhou. Aconteceu aquele jogo atípico na semifinal, e esquecemos que eram 72% de chance de não ganharmos o torneio", lembra o professor que reconhece: "Esse ano, temos 82% de chance de não ficarmos em primeiro."