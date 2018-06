Estreante na Copa, Panamá quer 'o máximo de atenção possível'

"Com certeza complicará a vida da Bélgica" garante lateral da equipe panamenha

Estreante na Copa do Mundo e integrante do grupo F, com Tunísia, Inglaterra e Bélgica, a seleção do Panamá pede o máximo de atenção possível em seu primeiro duelo contra a equipe belga, uma das mais talentosas do torneio.



Armando Cooper, meio-campo do Panamá, contou em entrevista coletiva que a equipe pretende diminuir os espaços do adversário para segurar o ataque da Bélgica, que possui Eden Hazard, Romelu Lukaku e Dries Mertens.



"Diante da Bélgica temos que ter o máximo de atenção possível, sermos seguros, cobrir os espaços que possam haver e tratar de recuperar a bola o mais rápido que podemos" declarou o camisa 11 da seleção, que atualmente defende o Universidad de Chile.



O lateral Adolfo Machado, reforça que a equipe precisa aproveitar esses espaços, "sabemos do potencial da Bélgica. Se a colocam como uma das favoritas para ganhar o Mundial, tem motivo" comenta o jogador, que ainda não está confirmado para a estreia, "vão muito ao ataque e, por isso, deixam muitos espaços na defesa".



"Panamá dará tudo que pode. Com certeza complicará a vida da Bélgica", acrescenta o camisa 13 da seleção panamenha.



O duelo acontece na segunda-feira (18), às 12h (horário de Brasília), pelo grupo F.