'Estamos prontos' garante meia australiano sobre duelo com a França

Em entrevista coletiva, Jackson Irvine admite favoritismo da França, mas não descarta competência de equipe da Austrália

Jackson Irvine, meio-campo da seleção australiana, concedeu entrevista coletiva na quinta-feira (13) e garantiu que o time tem capacidade o suficiente para encarar equipes mais fortes, como a França, grande favorita do grupo C.



"Não mostramos receio contra essas equipes e nos saímos bem contra os melhores times do mundo", afirmou o jogador que defende o clube inglês Hull City "temos que repetir isso contra a França. Sabemos que será um grande teste e estamos prontos".



Segundo os jogadores da Austrália, o técnico Bert Van Marwijk se inspira no Atlético de Madrid.



"Estamos planejando jogar de uma maneira em que não vai importar como os adversários atuem. Vamos ter nossas próprias maneiras de chegar ao ataque" revelou Irvine.



O duelo entre as duas equipes está marcado para o sábado (16), às 7h (horário de Brasília), na Arena Kazan.