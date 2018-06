Estados Unidos, México e Canadá vão receber a Copa de 2026

Moscou, capital da Rússia, decidiu nesta quarta-feira (13) que o

Dos 210 membros da Fifa, não participaram da votação os quatro países candidatos, além de Guam, Porto Rico e Ilhas Virgens, devido ao conflito de interesses por seus vínculos com os países concorrentes.



"Até 2026 terão passado 32 anos desde que organizamos um Mundial na Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe). Todas as regiões receberam o torneio nos anos precedentes", recordou o presidente da Federação Mexicana, Decio de María - que discursou antes da votação - em referência ao Mundial dos Estados Unidos-1994.



O mexicano também fez uma menção à situação política: "Em um mundo no qual as forças da divisão tentam nos separar, um Mundial na América do Norte demonstrará que o futebol pode unir", declarou o membro da equipe do chamado 'United 2026'.

O Congresso da Fifa, reunido ems Estados Unidos, o México e o Canadá vão receber a Copa do Mundo de 2026.A candidatura conjunta, a primeira com três países, recebeu 134 votos, contra os 65 para o Marrocos, na África, numa votação em que houve uma abstenção.Desta forma, o México será o primeiro país a receber três Copas do Mundo, depois do Mundial de 1970, vencido pelo Brasil de Pelé, e do Mundial de 1986, vencido pela Argentina de Maradona.