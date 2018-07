Esquiva Falcão vence por nocaute no primeiro round

Brasileiro está a uma luta de disputar o cinturão dos médios da WBA

Durou apenas 1 minuto e 39 segundos a 21ª luta de Esquiva Falcão no boxe prossional. Na madrugada deste domingo (29), o brasileiro venceu o mexicano Jonathan Tavira nos Estados Unidos e deu mais um passo rumo ao título mundial da WBA (Associação Mundial de Boxe) no peso-médio.



O medalhista olímpico dominou a luta do começo ao fim. Controlando o centro do ringue, Esquiva acertava boas combinações de golpes no corpo e por dentro da guarda do mexicano. Sem fazer muito esforço, o brasileiro derrubou Tavira ainda no começo do duelo. Seguindo seu plano de luta, Falcão voltou a levar o adversário à lona aos 1:39, fazendo que a luta fosse encerrada pelo árbitro.



Com a vitória, Esquiva Falcão chegou ainda mais perto do título. De acordo com o prometido pela Top Rank (empresa promotora de lutas de boxe nos EUA), o brasileiro deve fazer mais uma luta, na mesma noite que o campeão da categoria, o japonês Ryota Murata, irá defender seu cinturão. Caso ambos vençam suas lutas, a empresa garantiu que Esquiva terá a chance de vingar a derrota para Murata na final olímpica de 2012, na qual o japonês saiu vencedor em decisão bastante polêmica.