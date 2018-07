"Antes do Murata tenho que encarar o mexicano Jonathan Tavira. A escola de boxe do México é muito forte e certamente ele virá pra trocação. Eles são resistentes. É um bom teste pra mim", analisou Esquiva Falcão.



O Brasil não tem um campeão mundial de boxe desde 2007, quando Acelino "Popó" Freitas perdeu o título do peso-leve da WBO (Organização Mundial de Boxe) para o norte-americano Juan Díaz.

A noite de amanhã será especial para Esquiva Falcão. O medalhista olímpico enfrenta o mexicano Jonathan Tavira, nos Estados Unidos, às 23h. Invicto nas 20 lutas profissionais que realizou, o brasileiro está a um passo de lutar pelo título mundial dos médios da WBA (Associação Mundial de Boxe)."A luta de sábado é mais um caminho para chegar ao título mundial. Falta muito pouco. Já temos o ok da Top Rank [empresa que promove lutas de boxe nos Estados Unidos] para a revanche olímpica contra RyotaMurata, que vai sair até o ano que vem! Hoje na coletiva, o CEO da Top Rank confirmou isso", afirmou o pugilista ao Destak.O campeão da categoria é o japonês Ryota Murata, que venceu Esquiva em uma luta polêmica na final olímpica em Londres, em 2012, e defende seu cinturão em outubro. Mas antes de pensar na revanche, o brasileiro se foca na luta contra o mexicano. Inclusive, o adversário do duelo de amanhã mudou no último mês. Esquiva enfrentaria o argentino Guido Nicolas Pitto, mas foi substituído pelo mexicano no final de maio.