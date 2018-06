'Espero que seja a Copa do Mundo do Cristiano', diz zagueiro Pepe

Após três gols na estreia, craque quer manter boa fase e levar Portugal à primeira vitória na Rússia

Portugal enfrenta Marrocos, hoje às 9h, no estádio Lujniki, pela 2ª rodada do grupo B da Copa, e acredita que Cristiano Ronaldo possa novamente fazer a diferença. Na estreia, o craque fez grande apresentação, coroada com três gols contra a Espanha.



A Copa do Mundo da Rússia pode ser sua última grande oportunidade do craque com a seleção portuguesa, já que ele tem 33 anos, está em grande fase e determinado a aproveitá-la. "Espero que esse seja a Copa do Cristiano", comentou o zagueiro Pepe.



Com seis gols em Copas, Cristiano Ronaldo pode diminuir a diferença para Eusébio, que tem nove , como o maior artilheiro de Portugal em Mundiais.



Uma vitória contra Marrocos será um passo importante para Portugal seguir à próxima fase do Mundial, mas a seleção marroquina, que perdeu na estreia para o Irã, não dará moleza.



"Os portugueses têm dois pés, duas pernas como nós", avisou o meia Fayçal Fajr. Para os marroquinos, a partida contra a Portugal está sendo encarada como uma decisão. "O jogo será uma final para nós, uma importante batalha, onde nos daremos a nossa vida", disse o zagueiro Dirar.



Na história, Marrocos conquistou sua primeira vitória em Copas, justamente contra Portugal. A duelo ocorreu no México-1986.