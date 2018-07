Espanha x Rússia: Acompanhe o tempo real do jogo

Já a Rússia apresentou bom futebol e golear a Arábia Saudita por 5 a 0 na estreia e vencer o Egito na segunda rodada, mas agora precisa lidar com a desconfiança, depois de levar um 3 a 0 no principal teste, que foi o Uruguai.



O duelo colocará frente a frente dois jogadores brasileiros. Do lado russo, o lateral-direito Mario Fernandes, ex-Grêmio e que hoje defende as cores do CSKA Moscou. O camisa 2 tem sido uma grande arma ofensiva com suas subidas, tendo contrbuído com uma assistência na fase de grupos. Apesar da boa presença na frente, o lateral vai precisar ter cuidado defensivo dobrado. Isso porque, do outro lado, outro brasileiro é um dos principais goleadores do Mundial. O atacante Diego Costa, do Atlético de Madri, tem três gols na Copa do Mundo e faz da vida de seus adversários um inferno.



Há dez anos, Espanha e Rússia se enfrentaram em um duelo que coomeçou a colocar a Roja no panteão das grandes seleções do Mundo. Na semifinal da Euro 2008, os espanhois eliminaram a sensação russa, comandada por Arshavin, com uma goleada de 4 a 1. Com três gols, David Villa foi o grande nome daquela partida.



Na manhã deste sábado, às 11h, a Espanha enfrenta a Rússia no estádio Luzhniki, em Moscou, em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.Apotados entre os grandes favoritos para a conquista do Mundial, os espanhois ainda estão devendo na competição. Após o empate em 3 a 3 na estreia contra Portugal, a seleção campeã do mundo em 2010 parou na retranca do Irã e só conseguiu a vitória por 1 a 0 por causa de um gol sem querer de Diego Costa e, na última rodada, suou para empatar com o Marrocos.