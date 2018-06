'Espanha não vai perder a classe', diz Löw após saída de Lopetegui

Técnico da Alemanha diz ter ficado surpreso com a demissão, mas não duvida da seleção espanhola

O técnico da Alemanha, Joachim Löw, reconheceu que a saída inesperada do treinador Julen Lopetegui foi um golpe para a Espanha, mas avaliou que os campeões mundiais de 2010 não vão "perder nem o jogo nem a classe" na Copa do Mundo da Rússia.



"Isto me surpreende, como a todo mundo", afirmou Löw em Vatutinki, onde a Alemanha treinou pela primeira vez em solo russo sob clima de entusiasmo.



"Não conheço o contexto da decisão, mas uma situação assim a dois dias do primeiro jogo da Copa é um golpe duro, uma perturbação que a Federação e o time preferiam não sofrer", acrescentou o treinador alemão.



"Mas se pode-se falar de um time bem rodado, que tem sua filosofia de futebol há anos, essa é a Espanha. Eles se conhecem há anos e não vão perder o jogo nem a classe", analisou Low.



A Alemanha estreia no dia 17 de junho contra o México, em Moscou. Depois, enfrenta a Suécia e a Coreia do Sul, dias 23 e 27 de junho, pelo grupo F.