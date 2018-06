Espanha mira vaga contra eliminado Marrocos

Em apenas seu terceiro jogo a frente da equipe europeia, ainda não está claro se Fernando Hierro irá fazer alterações, ou não, na escalação.



O técnico, que substituiu Julen Lopetegui, demitido dias antes do Mundial, preferiu deixar em aberto o time que entrará em campo.



O grande jogador da equipe espanhola por enquanto é o atacante brasileiro Diego Costa, que marcou três dos quatro gols do time na Copa.



O outro grande destaque espanhol é o meio-campista Isco. Importante peça ofensiva, o atleta do Real Madrid é o atleta que mais acerta passes do meio para frente, quem mais cria chances de gol e quem mais desarma na equipe.



Em entrevista, o lateral direito Jordi Alba afirmou: "esperamos passar em primeiro, melhoraria nossa imagem, mas não tenho preferência por rivais nas oitavas. Temos que ser positivos, pois temos uma grande seleção".



O atleta ainda comentou que o outro jogo do grupo não será fácil para a seleção vizinha "O Irã vai colocar Portugal em dificuldades, eles são uma equipe compacta", analisou.



Despedida

Os marroquinos se despedirão da Rússia, para a tristeza do goleiro El Kajoui. "Tem sido muito difícil aceitar a eliminação. Acho que nós merecíamos mais. Jogamos melhor em ambos os jogos (Irã e Portugal) e mostramos que somos um bom time. Mas no final, as coisas não funcionaram para nós", lamentou o atleta.

