Espanha faz confronto decisivo contra Irã

Após empate com Portugal na estreia, Fúria precisa vencer líder do grupo para se aproximar de vaga

Uma das favoritas ao título, a Espanha enfrenta o Irã, às 15h desta quarta-feira, em Kazan, em partida decisiva na briga pelas vagas do grupo B da Copa. Os espanhóis estrearam com empate por 3 a 3 contra Portugal de Cristiano Ronaldo. Já o Irã é o líder da chave depois do triunfo por 1 a 0 contra Marrocos.



Além da disputa pela vaga, a partida é importante também para os espanhóis ganharem confiança e superarem de vez a crise gerada pela troca de técnicos fora de hora. Às vésperas da estreia na Copa, o técnico Julen Lopetegui foi demitido pela federação espanhola por ter assinado contrato com o Real Madrid. Fernando Hierro, que fazia parte da comissão, assumiu o cargo às pressas.

"Vamos manter o espírito. Temos uma equipe madura, confiante e que sabe o que quer e como jogar. Mostramos caráter, envolvimento, orgulho, personalidade", afirmou o novo técnico.

Hierro também disse ontem que confia muito no goleiro De Gea, que falhou em um dos gols de Cristiano Ronaldo na estreia. "Os jogadores precisam de confiança. Somos uma família e não vamos abandonar um de nós", completou o técnico. Vários jogadores deram declarações de apoio para De Gea, que é goleiro titular do Manchester United, da Inglaterra.

Uma dúvida da Espanha para o confronto é na lateral direita. O titular Dani Caravajal está recuperado da lesão muscular que o fez perder a partida de estreia da Copa. Nacho, no entanto, foi bem na partida contra Portugal e pode seguir na equipe.

Ataque contra defesa

A equipe espanhola sabe que precisa da vitória e promete ir para o ataque desde os minutos iniciais. Hierro não descartou fazer alterações no meio de campo para deixar a Fúria ainda mais ofensiva.

O brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, que fez dois gols na abertura, vai comandar a força ofensiva. Iniesta, Isco, David Silva têm a missão de criação no meio de campo.

O elenco espanhol prevê dificuldade para superar a marcação e prega concentração total. "Isso é uma Copa do Mundo, ninguém vai te dar nada de presente, é preciso dar 200% em campo. O jogo contra Irã será uma partida muito importante que decidirá nosso futuro no Mundial e temos que estar muito focados", afirmou o meia Isco.

Já o Irã entra em campo menos pressionado. A equipe persa não esconde que um empate seria um ótimo resultado. O técnico português Carlos Queiroz prepara uma formação defensiva para segurar o ataque espanhol.

"Se a partida contra Marrocos foi a final da Copa do Mundo para nós, o jogo com a Espanha será a final da Copa do Universo", afirmou Carlos Queiroz.

Após o confronto de quarta-feira, as equipes ainda terão a última rodada do grupo B. Na próxima segunda-feira (25), a Espanha vai enfrentar Marrocos, enquanto os iranianos desafiarão Portugal.