Espanha empata com adversário do Brasil

Espanha e Suíça empataram em 1 a 1, neste domingo (3), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2018, disputado em Villareal. O primeiro gol da partida foi do lateral-direito Odriozola, acertando voleio da entrada da área após passe de Iniesta.

A festa espanhola só não foi completa porque a Suíça conseguiu buscar o empate com o lateral Rodríguez, que apareceu na área para aproveitar rebote do goleiro De Gea, após chute de Stephan Lichtsteiner.



Apesar do empate, a Espanha criou muitas chances de gol e teve domínio da posse de bola contra um adversário que estará na Copa do Mundo.

A partida pode ter sido a última de Iniesta em terras espanholas. Ídolo do Barcelona, o meia jogará a próxima temporada no Vissel Kobe, equipe do futebol japonês.

Os suíços fazem parte do Grupo E da Copa do Mundo, e estreará na competição contra o Brasil em 17 de junho. Depois, encara Sérvia e Costa Rica.



Costa Rica vence

Outro adversário da Seleção Brasileira na primeira fase, a Costa Rica bateu a Irlanda do Norte por 3 a 0, em San Jose, capital do país, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo da Rússia. Os gols foram marcados por Venegas, Joel Campbell e Calvo.