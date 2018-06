Espanha demite técnico às vésperas do Mundial

O técnico da Espanha, Julen Lopetegui, foi demitido nesta quarta-feira (13), após o anúncio de terça-feira (12) de que será o próximo técnico do Real Madrid, anunciou em Kranosdar o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales.

"Compareço para comunicar que nos vimos obrigados a prescindir do técnico nacional", disse Rubiales em uma entrevista coletiva.

O técnico não ficará no banco de reservas na sexta-feira (15) na primeira partida da Espanha na Copa do Mundo, contra Portugal em Sochi, pelo do Grupo B da competição.