Espanha anuncia lista para a Copa com três brasileiros

O técnico Julen Lopetegui divulgou nesta segunda-feira (21) a lista dos 23 jogadores que disputarão a Copa do Mundo pela Espanha.Três brasileiros naturalizados estão na lista da Fúria: Diego Costa (Atlético de Madrid), Thiago Alcântara (Bayern de Munique) e Rodrigo (Valencia).Seis jogadores do Real Madrid foram convocados. Do Barcelona foram quatro e do Atlético foram três. Confira a lista:De Gea (Manchester United), Reina (Napoli) e Kepa (Athletic de Bilbao);Carvajal (Real Madrid), Nacho (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Jordi Alba (Barcelona), Piqué (Barcelona), Azpilicueta (Chelsea), Monreal (Arsenal) e Odriozola (Real Sociedad);Isco (Real Madrid), Asensio (Real Madrid), Lucas Vázquez (Real Madrid), Busquets (Barcelona), Iniesta (Barcelona), Koke (Atlético de Madrid) Saúl (Atlético de Madrid), Thiago Alcântara (Bayern de Munique) e David Silva (Manchester City);Diego Costa (Atlético de Madrid), Rodrigo (Valencia) e Iago Aspas (Celta).