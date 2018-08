Ernando treina e fica à disposição do técnico do Sport

Zagueiro se recuperou de luxação no pé esquerdo e deve constar na lista de relacionados para jogo contra Chapecoense

Passada a parte de readaptação realizada na quarta (1º), durante o treino da tarde, o zagueiro Ernando finalmente pode se juntar ao elenco principal do Sport. O atleta sofreu uma pequena luxação no pé esquerdo na partida contra o Ceará, na reestreia do Leão no Campeonato Brasileiro.



Passados exatos 15 dias após o ocorrido, o zagueiro fica à disposição do técnico Claudinei Oliveira para a partida contra a Chapecoense, neste domingo (5), às 19h, na Ilha do Retiro. Ernando treinou normalmente na tarde desta quinta-feira (2), no Centro de Treinamento do Leão.



O atleta começou, com os demais companheiros, com um trabalho na academia. Em seguida, participou exercícios já dentro do campo 2 do CT para, na sequencia, iniciar um trabalho de saída de bola e troca de passes com os atletas que estão aptos à disputada do certame dominical.



"Ele realizou todo o processo de fisioterapia, todo o processo de transição e, no momento, encontra-se integrado totalmente ao grupo. Treinou normalmente, sem queixas, e está à disposição da comissão técnica para ser utilizado nos próximos jogos. Foi uma recuperação rápida, mas que respeitou todos os protocolos", comentou o médico Rodrigo Perez.