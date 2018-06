Eriksen espera melhor desempenho contra a Austrália

Segundo estrela do Tottenham, vitória contra o Peru foi magra devido ao nervosismo

A Dinamarca venceu o Peru por 1 a 0 na estreia das seleções em Saransk no último sábado (16), porém, para o camisa 10, Christian Eriksen, que atualmente defende o Tottenham, na Inglaterra, a vitória da seleção dinamarquesa foi magra.



"Contra o Peru, a vitória foi provavelmente mais um alívio do que bom futebol" revelou o meia dinamarquês em zona mista antes do treino na terça-feira (19).



Se a Dinamarca vencer a Austrália no próximo jogo, que acontece na quinta-feira (21) às 9h (horário de Brasília) e o Peru for derrotado pela França em partida que acontece logo em seguida, às 12h, em Ecaterimburgo, a equipe de Eriksen é classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia.



Sonhando com a vaga antecipada, o jogador garante que "o nervosismo que existia no primeiro jogo já foi embora, isso é certo", diz, "está na sua cabeça, e provavelmente suas pernas vão junto", admitiu.



A Dinamarca faz parte do Grupo C, e, atualmente, ocupa a segunda colocação da chave, ficando atrás da seleção francesa.