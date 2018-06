Erick Gutiérrez substitui Diego Reyes na seleção mexicana

Reyes não se recuperou a tempo de lesão na coxa direita

Após Diego Reyes ser cortado da seleção mexicana por causa de uma lesão, a Fifa incluiu o volante Erick Gutiérrez no plantel do México para a disputa da Copa do Mundo. O jogador do Pachuca-MEX aparece ainda sem foto no portal oficial da entidade do futebol mundial.



Gutiérrez ocupa a posição que era antes de Reyes e herda a camisa 5 do colega, que já deixou a concentração da seleção na Rússia e voltou ao México. O substituto, chamado também de Guti, tem 22 anos, e já desperta a curiosidade de clubes europeus pelo bom desempenho na liga nacional do México. "Estou muito triste pelo que se passou com o Reyes, não desejo a ninguém. Mas estou feliz por participar na competição", disse em coletiva de imprensa. O jogador afirmou ainda que que foi pai na segunda-feira. "É uma das melhores semanas da minha vida", frisou.



Diego Reyes é um dos principais atletas do México e por isso o treinador Juan Carlos Osorio aguardou até o último momento na esperança de contar com ele no Mundial, mas o defensor não se recuperou a tempo de lesão na coxa direita. O jogador do Porto se contundiu em partida contra o Feirense, no dia 6 de maio, pela 33ª rodada do Campeonato Português. No último dia 6, ele participou do treino da seleção mexicana, mas não conseguiu completar a atividade devido a dores.