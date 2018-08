Equipe sub-16 do Iraque falsifica idade dos jogadores

A seleção de futebol sub-16 do Iraque não foi liberada para viajar a Amã, capital da Jordânia, para participar do campeonato regional da categoria, depois de autoridades do aeroporto detectarem que os documentos dos jogadores eram falsos, anunciou a federação do país.

A entidade anunciou a demissão de todos responsáveis da equipe e punições aos jogadores envolvidos também não são descartadas.

Os 23 jogadores chegaram ao aeroporto de Bagdá para viajar para o Campeonato da Ásia Ocidental, mas as autoridades aeroportuárias suspeitaram da validade dos passaportes. Os papeis foram confiscados após a idade dos jogadores não corresponder à realidade, informou uma fonte da federação iraquiana à AFP.