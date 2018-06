Surto de gripe afeta a seleção do México

Segundo jornal mexicano, o adversário do Brasil nas oitavas de final pode estar passando por dificuldades na preparação para o confronto

A expectativa para o duelo entre Brasil e México, nas oitavas de final, é grande. Ambas seleções estão se preparando para o grande jogo que acontece na segunda-feira (2) às 11h (horário de Brasília), cuja vitória garante a vaga nas quartas de final e continuar na disputa pelo título Mundial.



Porém, a seleção mexicana deparou-se com mais uma dificuldade que pode atrapalhar seu desempenho diante da Seleção Brasileira, de acordo com o jornal "El Universal", uma epidemia de gripe pode ter atingido o elenco e se espalhado desde o jogo da segunda rodada.



O que chamou a atenção da imprensa mexicana foi a situação de Juan Carlos Osorio durante o confronto contra a Suécia. O técnico foi visto passando um lenço no nariz durante todo o jogo, fato que se repetiu na entrevista coletiva após a partida.



O jornal sugere que o problema começou quando a equipe viajou para Rostov, onde a temperatura estava alta, para enfrentar a seleção da Coreia do Sul. O palpite é que o forte ar condicionado tenha afetado a saúde dos atletas. Logo depois, a doença foi se espalhando pelo resto do elenco.



Mesmo doente, a equipe mexicana se prepara para o jogo contra o Brasil que acontece em Samara. O vencedor desse duelo encara a Bélgica ou o Japão, que disputam a vaga nas quartas em Rostov, na segunda-feira (2), às 15h (horário de Brasília).