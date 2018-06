Em vitória da Arábia Saudita sobre o Egito, o destaque foi o VAR

E ele defendeu um pênalti da Árabia Saudita, batido por Fahad, coroando a partida do recorde. Mas o time árabe teve outro pênalti marcado a favor. E aí o VAR assumiu o papel de ator principal da partida. O jogo ficou parado por três minutos, com a imagem do lance passando inúmeras vezes. Até que chamaram o juiz Wilmar Rondan para rever o lance. E ele também demorou. Pediu para o lance ir e voltar várias vezes na tela para ter certeza da marcação.



Depois de todo esse tempo, o pênalti foi confirmado e, dessa vez, a Arábia Saudita converteu, com Alfaraj. No último lance da partida, o Egito bobeou na defesa e Salem marcou o gol da vitória árabe. E assim foi a despedida das duas seleções da Copa do Mundo da Rússia 2018.

Arábia Saudita e Egito fizeram um jogo morno, o que foi explicado pela situação dos times na Copa. Entraram em campo só para cumprir tabela, já que não tinham chances de classificação, e a Arábia venceu por 2 a 1.Mohamed Salah deixou o dele, encobrindo o goleiro Almosailem, e fechou a competição com dois gols. Ele ainda teve outra chance, de novo encobrindo o goleiro, mas a bola foi para fora. Outro importante nome do Egito bateu um recorde. O goleiro El-hadary, que foi reserva nos dois primeiros jogos, se tornou o jogador mais velho a entrar em campo na história da Copas do Mundo. Com 45 anos, ele bateu a marca do goleiro colombiano Mondrángon, que jogou com 43.