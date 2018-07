'Entramos para a história', disse o técnico croata Dalic

Comandante da equipe do leste europeu se emociona após classificação histórica para a final do Mundial

Após a classificação da Croácia para a final do Mundial da Rússia, o técnico Zlatko Dalic se emocionou ao comentar o feito único na história do país "o que os jogadores fizeram hoje, o quanto eles lutaram, isso é para ficar para a história".



Superando a melhor participação do país nos Mundiais, uma semifinal na Copa de 1998, os croatas viraram a semifinal contra a Inglaterra e garantiram vaga no confronto contra a França na decisão. "Ainda tem um jogo diante de nós, mas hoje já entramos para história", disse Dalic.



No próximo domingo (15), às 12h, a Croácia enfrentará a França, na Arena de Lujniki, em Moscou, pelo título da Copa do Mundo da Rússia.