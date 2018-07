Empate pode garantir classificação do Náutico

Time encara o Globo nesta sexta feira, no Barretão, faltando apenas três rodadas para o início da fase de mata mata da competição

O Náutico pode conseguir, nesta sexta-feira, quando enfrenta o Globo-RN, no Barretão, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, seu primeiro objetivo na luta pelo acesso à Série B. Faltando apenas três rodadas para o início da fase de mata mata da competição,