Emocionado, Tite elogia atuação e não fala sobre o futuro

O técnico Tite esteve bastante emocionado na entrevista coletiva após a derrota por 2 a 1 para a Bélgica nesta sexta-feira (6) e a consequente eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo. O treinador evitou falar sobre seu futuro na Seleção Brasileira.

"Toda vez que um técnico tem um tempo, ele consegue desenvolver um trabalho melhor. A competência é de acertos e quanto mais tempo você tem com um atleta você consegue entender. Entre o ideal e o real, não dá. A minha realidade foi assumir em um determinado momento e eu fiz em com o coração aberto. Hoje é o primeiro jogo oficial que a gente perde. A ideia de futebol que o Brasil tem ficou clara. Talvez seja a equipe que mais tenha finalizado e que mais tenha finalizado no gol e uma das que menos tenha sofrido finalizações. Eu eu não tenho condições aqui, estou aflorado. Talvez tenha faltado competência para nós em algum momento, mas dedicação, não. Eu não tenho condição de projetar nada. Agora não falo nada a respeito de futuro. É inapropriado", disse o treinador.



Ao analisar a partida, o técnico elogiou a qualidade das duas equipes e considerou a efetividade da Bélgica, que finalizou oito vezes contra 26 chutes da Seleção Brasileira, como fator determinante para o resultado.





"Quero fazer uma análise geral do jogo. Não vou entrar em invidualidades, porque é muito desumano. Eu entendo o futebol como um conjunto. Tivemos grande parte do jogo dominando e criando oportundiades. Na efetividade, a Bélgica conseguiu traduzir isso em gols. Duas equipes com qualidade técnica impressionante. Com toda dor que eu estou sentindo, quem gosta de futebol bem jogado, vai falar: 'que jogo'. Oportunidades dos dois lados, opções, transições. Que jogaço! Quem aprecia o bom futebol vai ver que foi um grande espetáculo", analisou o treinador da Seleção brasileira.



O treinador evitou em tocar em alguns assuntos, como por exemplo as falhas de Fernandinho, a falta de Casemiro ou a arbitragem do jogou. Mas lamentou o fato de o árbitro sérvio não ter recorrido ao VAR para analisar um possível pênalti em Gabriel Jesus no segundo tempo. Além disso, Tite elogiou a equipe belga e evitou colocar a conta da derrota na sorte.





"A Bélgica não teve sorte, teve competência, teve eficiência. Courtois teve sorte? Não! Fez uma grande partida. Está muito díficil falar com vocês. O sentimento está pesado. Mas o torcedor vai saber avaliar o desempenho dentro de campo. Ele enxerga e, talvez por isso, passe esse carinho. Não estou dizendo que não existe sorte, mas eu não gosto de falar porque é depreciativo", afirmou o técnico.