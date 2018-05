Técnico conta como foi a chegada do atacante

Unai Emery, técnico que vai deixar o Paris Saint-Germain no final desta temporada, falou da chegada de Neymar na equipe e as mudanças que isso trouxe.



"A primeira coisa que fiz esta temporada foi definir qual era a prioridade. E era isto: tenho de fazer Neymar feliz. Não interessa como. Tive muitas discussões com ele sobre isto. Algumas não funcionaram, mas outras tiveram êxito. Numa delas falamos durante 45 minutos de coração aberto e foi lindo. Ele me ouviu e consegui convencê-lo de algumas coisas", contou em entrevista à revista digital The Tactical Room.



O técnico espanhol admitiu ainda que ele também mudou com a incorporação do atacante brasileiro no grupo: "Há uns meses, um jogador meu me disse: 'Este ano mudou'. É evidente. Não posso ser o mesmo com ou sem Neymar. Experimentamos um processo de adaptação mútuo e que ainda está em marcha. Treinar Messi, Ronaldo ou Neymar não é fácil, são os melhores do Mundo e isso pesa muito. Guardiola não tem no Manchester City uma figura importante, mas sim grandes jogadores que se tornam essa figura nos momentos da verdade. E quando foi preciso tomar decisões radicais, ele tomou. Por exemplo com Deco, Ronaldinho ou Ibrahimovic, quando teve problemas com Messi".



Por fim, Emery afirmou que o Paris Saint-Germain ainda precisa amadurecer como grande potência futebolística, apesar do investimento que já fez: "O PSG precisa de tempo. Ao contratar Neymar e Mbappé, aumentamos a pressão sobre nós porque agora somos vistos como uma equipe de dinheiro. Tudo bem, mas o Real Madrid tem feito isso durante a última década, comprando Ronaldo, Bale, Marcelo, Kroos, Modric...".