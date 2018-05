Em tarde de Renê, Fla vence Bahia e volta à liderança

Contestado pela torcida, lateral participa dos dois gols da vitória rubro-negra no Maracanã

Na tarde desta quinta-feira (31), o Flamengo venceu o Bahia no Maracanã por 2 a 0 pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro e voltou à liderança da competição, ultrapassando o São Paulo.



Precisando da vitória para voltar à liderança, o rubro-negro foi para cima desde o começo do jogo. Com os visitantes esperando em seu próprio campo de defesa, as principais ações do jogo foram do Flamengo. Logo no começo da partida, Lucas Paquetá arricou de fora da área e obrigou o goleiro Anderson a fazer uma boa defesa.



Depois, a equipe carioca parou na retranca baiana. Até o final da etapa inicial, a principal chance havia sido do tricolor, em uma infiltração do lateral João Pedro que só foi ser travado por Leo Duarte dentro da área. Aos 41, um golpe de sorte finalmente colocou o Fla à frente no placar. Renê tabelou com Diego e tentou a finalização. O chute saiu ruim, mas acabou encontrando o camisa 10 rubro-negro no meio do caminho. O meia dominou meio mal, a bola fugiu e acabou enganando Anderson. Com o gol aberto, Diego só empurrou a bola para as redes, fazendo 1 a 0.



Pouco depois, Paquetá tocou para Renê na intermediária ofensiva e infiltrou na área para receber belo passe do lateral e tocar com categoria por cima de Anderson, marcando o segundo do Flamengo na partida.



No segundo tempo, o Bahia saiu mais para o ataque e, aproveitando o problema crônico do espaço entre zaga e meio do Fla, deixou a partida bem aberta. Élber e Zé Rafael pararam nas mãos de Diego Alves. João Pedro teve nova chance em chute de fora da área, que passou raspando a trave direita do camisa 1 rubro-negro. Aos 36, o tricolor teve seu principal momento. Zé Rafael puxou contra-ataque e bateu da entrada da área, para boa defesa de Diego Alves. No rebote, Élber bateu forte e o goleiro flamenguista espalmou a bola para escanteio.





No próximo domingo, o rubro-negro enfrenta o Corinthians às 16h, novamente no Maracanã. Já o Bahia, em 16º, recebe o Grêmio na Fonte Nova.