Em Roma, Barcelona quer selar vaga às semifinais

No jogo de ida, equipe de Messi venceu por 4 a 1 e pode até perder por dois gols de diferença

O Barcelona tenta selar a classificação às semifinais da Liga dos Campeões na casa da Roma, nesta terça-feira (10), no jogo de volta das quartas da competição continental, após confortável vitória por 4 a 1 na ida.

O Barça chega com enorme vantagem, mas o técnico Ernesto Valverde não quer saber de relaxamento. "Eu não me vejo nas semifinais, a Roma provou que tem uma boa equipe, ainda temos uma partida difícil, não vejo como resolvido", garantiu Valverde

O técnico do Barça chegará à capital italiana com força máxima, com exceção de Philippe Coutinho, que não pode jogar a Champions por já ter defendido o Liverpool na competição nesta temporada.

A única dúvida de Valverde é Busquets, que jogou no sacrifício a partida de ida devido a um problema no pé e foi poupado no sábado pelo Espanhol.

O Barcelona, que não alcança as semifinais da Liga dos Campeões desde a temporada 2014/15, quando foi campeão europeu, voltará a apostar no seu ataque estrelado formado por Suárez e Messi.

No duelo contra a Roma, o uruguaio voltou a balançar as redes na Champions após quase um ano de seca e agora busca acabar com o tabu fora de casa. Como visitante, Suárez não marca desde a temporada 2015/16 na competição.

A Roma acredita

Líder isolado na Espanha, na qual acaba de igualar o recorde de invencibilidade de 38 jogos, o Barcelona encara a Roma, que terá uma missão quase impossível, embora o técnico Di Francesco afirma "seguir sonhando".

Contudo, a Roma não chega ao confronto em seu melhor momento na temporada. A decisão de poupar titulares no sábado contra a Fiorentina lhe custou uma derrota e a perda do 3º lugar na tabela do Italiano.

Depois do duelo contra o Barça, a Roma terá que encarar um desgastante e importante clássico no próximo fim de semana contra a Lazio, equipe que a ultrapassou na tabela.